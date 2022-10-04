Игорь Тальков-младший: Автомат в руки не возьму и присягу никогда не дам

«Автомат я не возьму и присягу никогда не дам ни стране, ни людям, ни обществу. По простой причине: не буду бездумно выполнять приказ человека, который может быть менее разумен, чем я. Я должен знать либо ситуацию полностью, то есть быть полностью информирован, чтобы свои дальнейшие действия обуславливать… Либо я просто ничего не буду делать и подчиняться тоже. Немцам в 41-м тоже говорили, что там большая страна, их захватило отребье и мы должны их освободить», - сказал Тальков.

Ранее Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН отмечал, что предназначение Игоря Талькова заключалось в том, чтобы оставить России символ в виде свободе воли.

