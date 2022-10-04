Игорь Тальков-младший: Автомат в руки не возьму и присягу никогда не дам
Нельзя бездумно выполнять приказ человека, который может быть менее разумен, чем ты сам, отметил в эфире НСН основатель группы «МирИмиР».
Основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что никогда не даст присягу стране и не возьмет в руки оружие.
«Автомат я не возьму и присягу никогда не дам ни стране, ни людям, ни обществу. По простой причине: не буду бездумно выполнять приказ человека, который может быть менее разумен, чем я. Я должен знать либо ситуацию полностью, то есть быть полностью информирован, чтобы свои дальнейшие действия обуславливать… Либо я просто ничего не буду делать и подчиняться тоже. Немцам в 41-м тоже говорили, что там большая страна, их захватило отребье и мы должны их освободить», - сказал Тальков.
Ранее Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН отмечал, что предназначение Игоря Талькова заключалось в том, чтобы оставить России символ в виде свободе воли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине
- Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области
- Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий РФ
- Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Начальник автоколонны был убит в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
- Forbes: примерно 700 тысяч человек покинули Россию после объявления мобилизации
- В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в РФ
- Экономист Сакс обвинил США и Польшу в диверсии на «Северных потоках»
- СМИ: россиянин погиб при крушении самолёта армии Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru