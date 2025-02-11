В мировом кино стало больше женских главных героев
В 2024 году в мировом кино стало больше женских главных героев. Об этом со ссылкой на исследование Университета Сан-Диего пишет Variety.
Отмечается, что в 2023 году в ТОП-100 самых кассовых кинокартин женщины были главными героями лишь в 28 лентах, мужчины - в 62, а остальное пришлось на дуэты. В прошлом же году девушки выходили на первый план уже в 42% фильмов, сравнявшись по данному показателю с мужчинами-главными героями.
«Такие фильмы, как «Субстанция», жёстко выступали против культуры, которая считает женщин расходным материалом», — заявила автор исследования Марта Лаузен.
Также указывается, что в целом в кино персонажей мужчин пока больше, чем женщин - в 72% фильмов прошлого года было представителей сильного пола, тогда как прекрасная половина человечества доминировала лишь в 21% кинолент.
Ранее американская актриса Деми Мур впервые за 46 лет карьеры в Голливуде получила номинацию на премию «Оскар». Она представлена в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Субстанция», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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