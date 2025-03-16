Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля

По информации Mash, Петросян в принципе отказался от частных выступлений на неопределённый срок.

График выступлений на два месяца вперёд у артиста скромный: три концерта в марте, один – в апреле, а дальше – пока не определён. Причём эти выступления Петросян запланировал давно, а о новых речь пока не идёт, сообщает Mash.

Вероятно, такой график связан с состоянием здоровья и рекомендациями врачей, уточняет Mash.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе артиста экстренно госпитализировали. СМИ сообщали, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в московскую Боткинскую больницу. 9 марта Петросяна выписали из больницы, а уже на следующий день, 10 марта он отработал 5-часовой концерт в подмосковном Серпухове, заявив, что слухи о его смерти «явно преувеличены».

