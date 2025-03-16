Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля
Евгений Петросян взял выходной первого апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По информации Mash, Петросян в принципе отказался от частных выступлений на неопределённый срок.
График выступлений на два месяца вперёд у артиста скромный: три концерта в марте, один – в апреле, а дальше – пока не определён. Причём эти выступления Петросян запланировал давно, а о новых речь пока не идёт, сообщает Mash.
Вероятно, такой график связан с состоянием здоровья и рекомендациями врачей, уточняет Mash.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе артиста экстренно госпитализировали. СМИ сообщали, что у юмориста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он был госпитализирован в московскую Боткинскую больницу. 9 марта Петросяна выписали из больницы, а уже на следующий день, 10 марта он отработал 5-часовой концерт в подмосковном Серпухове, заявив, что слухи о его смерти «явно преувеличены».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru