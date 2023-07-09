Элтон Джон дал последний концерт
9 июля 202305:01
Британский исполнитель Элтон Джон дал 8 июля прощальный концерт в рамках турне, сообщает «РЕН ТВ».
Музыкант выступил в Швеции. Элтон Джон завершил свою гастрольную карьеру, которая началась около 50 лет. За это время он дал более четырех тысяч концертов.
Ранее Элтон Джон дал последнее выступление для прощального домашнего концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru