Элтон Джон дал последнее выступление для прощального домашнего концерта

Британский музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, сообщает ТАСС.

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Местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери, который прошел 25 июня. Элтон, заняв место за роялем, исполнил многие из своих хитов.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком.

Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов во время своего еще не завершенного прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Крайнов
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