Элтон Джон дал последнее выступление для прощального домашнего концерта

Местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери, который прошел 25 июня. Элтон, заняв место за роялем, исполнил многие из своих хитов.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком.

Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов во время своего еще не завершенного прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

