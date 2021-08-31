Любовь Аксёнова возглавила рейтинг самых востребованных молодых актрис в РФ
Актриса Любовь Аксенова, известная широкой публике по работе в сериалах «Мажор», «Бывшие» и «Содержанки», стала самой востребованной молодой актрисой в России. Соответствующий рейтинг был составлен порталами «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру»
Второе место в списке досталось Александре Бортич, снявшаяся в фильмах «Холоп», «Любовницы» и сериале «Полицейский с рублевки». Сыгравшая в сериалах «Содержанки» и «Медиатор», а также в кинокартинах «Лето» и «Т-34» Ирина Старшенбаум замкнула ТОП-3.
Также в рейтинг попали Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Бидцева и Ангелина Стречина.
Авторы списка отметили, что на попадание в него претендовали только актрисы не старше 35 лет. Оценивалось общее количество проектов с участием девушек, количество главных ролей, участие в промо-акциях кинокартин, сборы фильмов в прокате, а также имеющиеся награды.
Ранее президент и продюсер «Кинотавра» Александр Роднянский заявил, что жюри кинофестиваля, который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, возглавит актриса Чулпан Хаматова.
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