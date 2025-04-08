Дочь Маликова заработала 1,4 млн рублей на косметике

Дочь певца Дмитрия Маликова, Стефания, получила доход в 1,4 млн рублей от своей косметической компании ООО «Бьютибайстеша», сообщает Газета.ру. Девушка является соучредителем общества с ограниченной ответственностью. Его прибыль в прошлом году достигла 2,8 млн рублей.

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Для Стефании косметика не является единственным бизнесом. Она является генеральным директором ООО "Дрессбайстеша". В прошлом году его выручка составила 42,8 млн рублей.

Дочь Дмитрия Маликова по профессии является журналистом-международником. Она окончила соответствующий факультет МГИМО в 2021 году, но не работает по специальности. О запуске бизнеса она объявила в 2020 году, а через два года открыла свой первый бутик в Москве.

Ранее певец опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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