Для Стефании косметика не является единственным бизнесом. Она является генеральным директором ООО "Дрессбайстеша". В прошлом году его выручка составила 42,8 млн рублей.

Дочь Дмитрия Маликова по профессии является журналистом-международником. Она окончила соответствующий факультет МГИМО в 2021 году, но не работает по специальности. О запуске бизнеса она объявила в 2020 году, а через два года открыла свой первый бутик в Москве.

Ранее певец опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

