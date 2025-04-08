Дочь Маликова заработала 1,4 млн рублей на косметике
Дочь певца Дмитрия Маликова, Стефания, получила доход в 1,4 млн рублей от своей косметической компании ООО «Бьютибайстеша», сообщает Газета.ру. Девушка является соучредителем общества с ограниченной ответственностью. Его прибыль в прошлом году достигла 2,8 млн рублей.
Для Стефании косметика не является единственным бизнесом. Она является генеральным директором ООО "Дрессбайстеша". В прошлом году его выручка составила 42,8 млн рублей.
Дочь Дмитрия Маликова по профессии является журналистом-международником. Она окончила соответствующий факультет МГИМО в 2021 году, но не работает по специальности. О запуске бизнеса она объявила в 2020 году, а через два года открыла свой первый бутик в Москве.
Ранее певец опроверг слухи об иске против своей дочери Стефании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя назвал причиной гибели жителей в Кривом Роге непрофессионализм ВСУ
- В Белгородском поселке при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
- Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине
- Третьяковка представит работы, выполненные художниками совместно с ИИ
- Тактаров выступил против идеи назвать в честь Овечкина улицу
- Мадонна и Элтон Джон объявили о примирении после 20 лет вражды
- Генетик Крутовский заявил о невозможности воскресить вымершие виды животных
- Россиянам назвали признаки скорой поломки автомобиля
- Турция не будет запрещать экспорт лимонов
- Фильм «Миссия невыполнима 8» представят на Каннском кинофестивале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru