Дмитрий Быков рассказал, кому отдал бы книжный «Оскар» 2021 года

Писатель и радиоведущий Дмитрий Быков представил читателям «Радиоточки НСН» свою версию наиболее значимых книг уходящего года.

В преддверии Нового года писатель Дмитрий Быков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал топ-3 книг 2021 года и даже символически вручил книжный «Оскар».

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«Мне понравился роман Рагима Джафарова «Сато», и следующая его книга тоже довольно интересная. Понравился роман Марины и Сергея Дяченко «Работа над ошибками», продолжение романа «Vita Nostra». Ну и, наверное, книга Линор Горалик, которая только что вышла, «Имени такого-то». Если бы был книжный «Оскар», то его бы дал, наверное, американской писательнице Саманте Даунинг за книгу «Для твоего же блага». Не могу объяснить, почему, но эта книга посвящена важной педагогической проблеме, мне кажется это сейчас важным. Это книга о том, как преподавать нынешним детям. Больше ничего не порекомендую», - подвел литературные итоги года собеседник «Радиоточки НСН».

В мае 2021 года российский писатель Александр Пелевин за свой четвертый роман «Покров-17», опубликованный в 2020 году, получил литературную премию «Национальный бестселлер». А лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал танзаниец Абдулразак Гурна, проживающий в Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Нобелевская Премия По ЛитературеПисателиДмитрий БыковКниги
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