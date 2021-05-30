Александр Пелевин удостоен премии «Национальный бестселлер»

Книга Пелевина рассказывает историю столичного журналиста Андрея Тихонова, который оказался в закрытом городе в Калужской области осенью в 1993 году. Выдвинувшая книгу на премию поэтесса и писательница Анна Долгарева назвала ее ярким образцом мистического реализма.

Также в short-листе были Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Михаил Гиголашвили («Кока»), Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»).

Награду в размере 600 тысяч рублей писатели и номинатор разделят в пропорции 9:1.

