Александр Пелевин удостоен премии «Национальный бестселлер»
Российский писатель Александр Пелевин за свой четвертый роман «Покров-17», опубликованный в 2020 году, получил литературную премию «Национальный бестселлер», сообщает «Интерфакс».
Книга Пелевина рассказывает историю столичного журналиста Андрея Тихонова, который оказался в закрытом городе в Калужской области осенью в 1993 году. Выдвинувшая книгу на премию поэтесса и писательница Анна Долгарева назвала ее ярким образцом мистического реализма.
Также в short-листе были Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Михаил Гиголашвили («Кока»), Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»).
Награду в размере 600 тысяч рублей писатели и номинатор разделят в пропорции 9:1.
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