Директор музея Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Ранее в СК обратились представители ветеранской организации, которые считают, что высказывания Моргенштерна оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель Ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку слов рэпера.

Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер извинился за свои высказывания, подчеркнув, что «уважает и гордится ветеранами». Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.