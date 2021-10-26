Директор музея Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию

Директор музея Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию. «Приглашаю Алишера Моргенштерна посетить Музей Победы с ознакомительной экскурсией», - написал Александр Школьник в своем Instagram.

«Наши гиды проведут по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу в Великой Отечественной войне … Надеюсь, что его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего», - отметил директор музея Победы.

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Ранее в СК обратились представители ветеранской организации, которые считают, что высказывания Моргенштерна оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель Ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку слов рэпера.

Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер извинился за свои высказывания, подчеркнув, что «уважает и гордится ветеранами». Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.

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