Адвокат: Моргенштерн готов объяснить в СК свои слова о Дне Победы
Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что состава преступления в высказываниях его клиента нет, так как он не призывал отменить праздник, а лишь выражал непонимание, сообщает РИА Новости.
По его словам, музыкант готов явиться в Следственный комитет и объяснить свои слова о праздновании Дня Победы, и сделает это, как только его вызовут.
«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут», - подчеркнул адвокат.
Ранее в СК обратились представители ветеранской организации, которые считают, что высказывания Моргенштерна оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель Сведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку слов рэпера.
Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер в своём Instagram извинился за свои высказывания, подчеркнув, что «уважает и гордится ветеранами». Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.
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