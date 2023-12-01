Гендиректор Большого театра заявил, что отработал последний день

Об этом он заявил коллективу. «Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — заявил он на опубликованном в Telegram-канале видео. Дата и место съемки не указаны.

В конце ноября Урин заявил, что продолжает работать на своей должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

