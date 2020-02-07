Телефоны гостей церемонии «Оскара» опечатают
Во время предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» телефоны гостей будут опечатывать. Об этом пишут «Известия», подчёркивая, что смартфоны поместят в индивидуальные конверты из плотной резины и закроют на магнитный ключ. Без помощи сотрудников службы безопасности открыть его будет невозможно. При этом отмечается, что в прошлые годы пронести телефон на церемонию можно было без проблем.
92-я церемония вручения пройдет в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе. Она пройдет без ведущего – киноакадемики решили повторить опыт прошлого года.
Ранее НСН писала, что американская киноакадемия назвала актеров, которые будут вручать премию «Оскар». «Звездный» список опубликован на официальной странице киноакадемии в Твиттере. В числе награждающих Киану Ривз, Шайа Лабаф, Пенелопа Крус. Также заветные статуэтки лауреатам вручат: Сигурни Уивер, Дайан Китон, Зак Готтзаген, Стив Мартин, Джордж Маккей, Джеймс Корден, Майя Рудольф и Бени Фельдштейн.
Между тем, в этом году «Первый канал» не покажет трансляцию вручения премии «Оскар». Как сообщили в компании Disney в России и СНГ, которая владеет правами на показ кинопремии, трансляцию проведёт онлайн-кинотеатр Okko, отмечает ФедералПресс.
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