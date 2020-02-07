Телефоны гостей церемонии «Оскара» опечатают

Во время предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» телефоны гостей будут опечатывать. Об этом пишут «Известия», подчёркивая, что смартфоны поместят в индивидуальные конверты из плотной резины и закроют на магнитный ключ. Без помощи сотрудников службы безопасности открыть его будет невозможно. При этом отмечается, что в прошлые годы пронести телефон на церемонию можно было без проблем.

92-я церемония вручения пройдет в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе. Она пройдет без ведущего – киноакадемики решили повторить опыт прошлого года.