Бред Питт назвал самую сложную для него роль за карьеру

Голливудский актер Бред Питт рассказал, какая роль для него стала самой сложной в его актерской карьере. Об этом сообщает ТАСС.

Актер назвал самой трудной для него роль астронавта в картине «К звездам», которую он представил на Венецианском фестивале.

По сюжету астронавт путешествует по Галактике в поисках своего отца. Как отметил Питт, это на самом деле «путешествие героя внутрь собственного мира».



