Бред Питт назвал самую сложную для него роль за карьеру
31 августа02:59
Голливудский актер Бред Питт рассказал, какая роль для него стала самой сложной в его актерской карьере. Об этом сообщает ТАСС.
Актер назвал самой трудной для него роль астронавта в картине «К звездам», которую он представил на Венецианском фестивале.
По сюжету астронавт путешествует по Галактике в поисках своего отца. Как отметил Питт, это на самом деле «путешествие героя внутрь собственного мира».
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