Собянин рассказал о своей команде кандидатов в Государственную Думу

Мэр Москвы Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму.

В блоге на своем персональном сайте градоначальник напомнил о голосовании, в ходе которого определятся депутаты Думы на ближайшие пять лет.

«Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в его команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом, в том числе действующие депутаты Госдумы и впервые баллотирующиеся общественные деятели.



В команду входят военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман.

«Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей», — добавил Собянин.

Выборы, в том числе в формате электронного голосования, состоятся 17-19 сентября. Москвичи смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в округах №19 и №37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

