При этом он развеял распространенные сомнения по поводу того, что в коротком формате сложно раскрыть сюжетную мысль и предположил, что для производства микродрам будут привлекаться опытные киноспециалисты.

«Если мы можем построить драматургию в картинке - так называемые мемы, то в рамках одной-двух минут точно можно что-то раскрыть. Краткость - сестра таланта. Я думаю, что формат сейчас проходит некоторую стадию взросления. Скорее всего, для производства такого контента будут привлечены какие-то серьезные творческие команды, которые в состоянии вложить какую-то драматургию в такой временной лимит. Так что будет интересно понаблюдать за развитием этого сегмента. Большие форматы тоже никуда не деваются, просто если молодая аудитория, привыкшая к такому клиповому потреблению, действительно нашла в нем какой-то интерес, значит и медиарынок будет двигаться вслед за предпочтением потребителей», - подытожил собеседник НСН.

Ранее, в апреле 2025 года, о развитии подобного формата сообщила «Национальная Медиа Группа» (владеет СТС, РЕН ТВ, «Известиями» и онлайн-кинотеатром Wink). Холдинг решил запустить собственное приложение для коротких вертикальных видео «Сторис», при этом компания отмечала, что в качестве основной аудитории рассматривает женщин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

