Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим супругом, актером Джонни Ли Миллером. Это уже не первый раз, когда их видели вместе, передает Daily Mail.

Джоли и Миллера заметилив одном из ресторанов в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. После ужина пара уехала на машине Миллера.

В июне Джоли увидели возле квартиры Миллера в Нью-Йорке с дорогой бутылкой вина в руках. Актриса покинула дом бывшего супруга через несколько часов.

В сентябре Джоли рассказала, что боялась за безопасность своих детей в браке с артистом Брэдом Питтом. В том же месяце сообщалось, что Питт и Джоли собираются продолжить судебный процесс, связанный с опекой над их детьми.

Джоли и Миллер были женаты в период с 1996-го по 1999 год. Они познакомились на съемках картины «Хакеры».