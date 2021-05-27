Анджелина Джоли и Светлана Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии

Актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает «Фонд культурной солидарности».

Мероприятие было организовано фондом совместно с организацией Amnesty International. Беседа продлилась около двух часов.

Джоли поделилась мнением о работе Алексиевич «У войны не женское лицо», отметив, что книга произвела на нее огромное впечатление.

Кроме того, актриса и писательница говорили о детском хосписе в Гродно. Джоли выразила обеспокоенность по поводу давления на организацию.

Также Джоли и Алексиевич обсудили политических заключенных и способы их поддержки.

