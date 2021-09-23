Брэд Питт уличил Анджелину Джоли в заговоре из-за недвижимости

Голливудский актер Брэд Питт сообщил, что его бывшая жена, актриса Анджелина Джоли виновна в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья во Франции с виноградником Chateau Miraval, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Анджелина Джоли продала подаренную бывшим мужем картину Черчилля

Поместье в 405 гектаров оценивается в 140 миллионов евро. Как считает Питт, Джоли пыталась продать свою часть за символическую сумму, что могло бы лишить права актера распоряжаться владением и получать с него деньги.

Ранее Джоли рассказала, почему с момента развода с актером Брэдом Питтом в 2016 году рядом с ней так и не появился новый мужчина.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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