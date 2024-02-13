Актриса Анна Старшенбаум родила второго ребенка

Актриса Анна Старшенбаум заявила о рождении сына. Об этом звезда сериала «Психологини» сообщила в соцсетях.

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«Эрик, добро пожаловать в наш мир, чудо сонное», — написала Старшенбаум.

Новорожденный появился на свет в столичной Центральной клинической больнице. Малыш стал вторым ребенком 34-летней актрисы: Старшенбаум воспитывает сына Ивана от своего экс-супруга актера Алексея Бардукова.

Ранее о рождении сына сообщила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом).

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
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