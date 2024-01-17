У русских Джонни Деппа и Анджелины Джоли родился сын Пиар
Русские Анджелина Джоли и Джонни Депп назвали сына Пиар.
В сентябре 2022 года Джоли и Депп сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Пара не скрывала, что пошла на радикальную смену имени для привлечения внимания к своей свадьбе. До смены имени Джонни звали Игорь Ректор, а Анджелину - Екатерина Кирпичникова. В настоящее время пара не планирует возвращать себе прежние имена
19 ноября 2023 года у пары родился сын, которого назвали Пиар Джонниевич Депп. При этом молодые родители сообщили, что если у них в будущем родится дочь, её планируют назвать Реклама, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен: перспективы долгосрочного перемирия на Украине не просматриваются
- В МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой
- Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты
- Компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ
- У русских Джонни Деппа и Анджелины Джоли родился сын Пиар
- Россия отправила для жителей Мали 25 тысяч тонн пшеницы
- Кабмин утвердил перечень товаров, которые подлежат утилизации
- Пожар на заводе в Шахтах потушили
- Девелопер Голев предрек снижение объема нераспроданного жилья в РФ в 2024 году
- Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru