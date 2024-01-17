У русских Джонни Деппа и Анджелины Джоли родился сын Пиар

В сентябре 2022 года Джоли и Депп сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Пара не скрывала, что пошла на радикальную смену имени для привлечения внимания к своей свадьбе. До смены имени Джонни звали Игорь Ректор, а Анджелину - Екатерина Кирпичникова. В настоящее время пара не планирует возвращать себе прежние имена

19 ноября 2023 года у пары родился сын, которого назвали Пиар Джонниевич Депп. При этом молодые родители сообщили, что если у них в будущем родится дочь, её планируют назвать Реклама, отмечает «Радиоточка НСН».

