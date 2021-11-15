Агент Гаркалина опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у артиста

По её словам, ни у неё, ни у дочери, ни у лечащего врача такой информации нет, наоборот, в состоянии артиста есть некоторые улучшения.

«Не понимаю, зачем люди такое пишут... это все неправда. Состояние стабильное. Немножко динамика идёт на улучшение... Ухудшения нет, слава богу!» - заключила Теплова.

Ранее сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в сфере здравоохранения сообщил, что у Гаркалина «диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей» и если он будет прогрессировать, то не исключена ампутация левой руки.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале октября. Его состояние ухудшалось с каждым днём, поражение лёгких достигло 85%. Артиста подключили к аппарату ЭВЛ, а затем ввели в искусственную кому.

