Агент Гаркалина опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у артиста

Агент народного артиста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова заявила, что информация в СМИ об угрозе ампутации руки у артиста не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

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По её словам, ни у неё, ни у дочери, ни у лечащего врача такой информации нет, наоборот, в состоянии артиста есть некоторые улучшения.

«Не понимаю, зачем люди такое пишут... это все неправда. Состояние стабильное. Немножко динамика идёт на улучшение... Ухудшения нет, слава богу!» - заключила Теплова.

Ранее сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в сфере здравоохранения сообщил, что у Гаркалина «диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей» и если он будет прогрессировать, то не исключена ампутация левой руки.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале октября. Его состояние ухудшалось с каждым днём, поражение лёгких достигло 85%. Артиста подключили к аппарату ЭВЛ, а затем ввели в искусственную кому.

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ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:КоронавирусЛечениеАктерыНародный Артист
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