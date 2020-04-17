СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина может остаться на улице
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться без жилья и оказаться на улице.
Квартира актрисы на улице Бочкова в Москве, доставшаяся ей от Василия Шукшина — больше не является ее собственностью. По сути, артистка живет там на птичьих правах, утверждает сайт KP.Ru
Адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что квартира сейчас принадлежит двум собственникам: младшей дочери актрисы и Василия Шукшина Ольге Шукшиной и внучке Лидии Николаевны — Анне Шукшиной.
Сама артистка в этой квартире только прописана, сообщает адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая. Существует угроза, что кто-то из собственников может продать свою долю.
Тем более, что прецедент уже есть - внучка артистка Анна Шукшина продала бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге — когда-то артистка оформила на Анну доверенность с условием, что та сможет продать эту недвижимость только после ее смерти. Однако внучка продала квартиру спустя два года за 8 млн рублей — по заниженной стоимости.
Сейчас Лидия Николаевна проживает в московской квартире со своей дочерью Ольгой. Как заявила адвокат артистки, ее клиентка рассчитывает, что внучка добровольно передаст ей свою долю.
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