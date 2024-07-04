«Без кредитов»: Бизнес назвал «нереальной» желаемую ключевую ставку в 5%

«Кредиты обычно выдаются выше ключевой ставки, если ставка 16%, то на рынке кредитов ниже 18-20% не найти. Уже сейчас привлечение кредитов нецелесообразно, потому что маржа ниже, чем процентная ставка. Рассчитаться по таким кредитам на практике невозможно. Но положение дел скрашивает наличие институтов поддержки и своеобразного бюджетного финансирования, когда вы можете получить промышленную ипотеку в достаточно больших объемах под треть ключевой ставки. Также есть дешевые кредиты от Фонда развития промышленности, но это уже больше проектное финансирование, которое доступно для приоритетных отраслей», - отметил он.

По его словам, ставка в 5% была бы приемлемой для бизнеса, но это в нынешних экономических условиях невозможно.

«Если бы ставка была в районе 12-14%, это все равно достаточно дорого для многолетнего развития, когда что-то начинаешь делать с нуля. Для моего производства, например, 7-10% тоже было бы высоковато. Ставка в 5% была бы хорошей, но это несерьезно и нереально. Сложно сказать, какая ставка может быть приемлемой сегодня. Отчасти я согласен с главой ЦБ в том, что высокая ставка выступает ограничителем инфляции. Бесплатные деньги идут по каналам бюджетного финансирования, государство поддерживает приоритетные отрасли, а ставка тормозит инфляционные ожидания. Не думаю, что снижение ставки положительно скажется на рынке. Облегчать доступ к деньгам компаниям, которые не могут сами окупиться в любом случае, это создание зомби-компаний», - объяснил он.

Также Третьяков назвал еще один положительный эффект для промышленности на фоне ставки в 16% и выше.

«Процентная ставка играет оздоровляющую роль, потому что не дает возможность накручивать дебиторскую задолженность. У нас есть проблема в расчётах, так как крупные покупатели дают долгие сроки оплаты, а поставщики сырья всегда требуют предоплату, обрабатывающая промышленность всегда в промежутке и работает на разрыв. То есть промышленность платит аванс за сырье, но не получает оплаты от конечного потребителя. Чем выше ключевая ставка, тем меньше шансов работать по такой схеме», - добавил собеседник НСН.

На последнем заседании по ключевой ставке, 7 июня, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Такое значение ставки сохраняется с декабря прошлого года. Тогда ставку подняли до 16% годовых с 15%, передает «Радиоточка НСН».

