McDonald's снимает вывески: Партнерам по франшизе предложили новый бренд
Представитель компании в эфире НСН отметил, что франчайзинговые предприятия смогут продолжить свою работу под новым брендом. Каким именно, пока не уточняется.
Компания McDonald's начала продажу российского бизнеса, а предприятиям, работающим по франшизе, предлагается стать частью новой сети, сообщил «Радиоточке НСН» источник в McDonald's.
«В ресторанах новой сети сохранятся все стандарты, качество продукции, уровень обучения персонала, продолжат функционировать все проекты, в том числе благотворительные. Предприятиям, работающим по франшизе, предлагается стать частью новой сети. Таких ресторанов в России около 150», - рассказал источник.
По данным ТАСС, бывшие в собственности McDonald's рестораны сети продолжат работу в РФ под новым брендом с середины июня. У McDonald's в России более 850 ресторанов: большинство - собственные, однако часть заведений развивают по модели франчайзинга три партнёра - ООО «Развитие РОСТ» (входит в ресторанный холдинг «Росинтер ресторантс»), ООО «ГиД» и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания». НСН направила запрос в «Росинтер ресторантс».
В марте стало известно, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России на фоне спецоперации на Украине. При этом компания выплачивала зарплату 62 тысячам российских сотрудников во время простоя.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» накануне заявил, что этот бизнес в состоянии купить прежде всего те франчайзеры, которые сейчас работают с McDonald's.
«Возможно, McDonald's будет работать под другой торговой маркой, но технологии, оборудование и продукты, скорее всего, останутся прежними. При этом картошку фри не надо переименовывать, а «Биг Мак», конечно, нужно. Я лично не хотел бы покупать его, так как у нас другой бизнес и достаточно большие задачи, нужно заниматься своим делом», - сказал Гончаров.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.
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