McDonald's снимает вывески: Партнерам по франшизе предложили новый бренд

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» накануне заявил, что этот бизнес в состоянии купить прежде всего те франчайзеры, которые сейчас работают с McDonald's.

«Возможно, McDonald's будет работать под другой торговой маркой, но технологии, оборудование и продукты, скорее всего, останутся прежними. При этом картошку фри не надо переименовывать, а «Биг Мак», конечно, нужно. Я лично не хотел бы покупать его, так как у нас другой бизнес и достаточно большие задачи, нужно заниматься своим делом», - сказал Гончаров.



Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.



