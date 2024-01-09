«Стабильный, но с сюрпризами»: Рестораторы подвели итоги 2023 года

«Конечно, без проблем не обошлось. Основными сложностями, пожалуй, явились: курс рубля и, как следствие, рост входящих цен; труднодоступные продукты и алкоголь; кадровый вопрос. Причем последняя из названных проблем характерна для отрасли уже много лет. Масла в огонь подлили пандемия, спецоперация, мобилизация и ситуация с курсом доллара. Работодатели вынуждены увеличивать ставки, находить альтернативные инструменты подбора сотрудников, затрачивать больше ресурсов на обучение и переквалификацию людей, которые приходят в ресторанную индустрию из других отраслей вследствие ухода с рынка международных компаний», — сказал Марач.

Сооснователь Joi Team поделился своими ожиданиями от 2024 года.

«Полагаю, что 2024 год станет годом перераспределения гостевого потока от старых концепций, существующих годами и даже десятилетиями, но замерших в своем развитии, в проекты, которые готовы подхватывать тренды, слушать свою аудиторию и быстро адаптироваться к условиям рынка. Есть большое количество ресторанов, которые постепенно теряют аудиторию вопреки консервативности большого количества гостей и былых заслуг. В первую очередь, это касается сетевых старорежимных, староформатных проектов», — добавил ресторатор.

В свою очередь Винтер заявил, что ушедший год стал менее напряженным во всех отношениях по сравнению с 2022 годом, но вместе с тем принес свои неприятные сюрпризы.

«В 2023 году никуда не делась проблема роста стоимости продуктов — это происходит и вследствие роста курса валют, и из-за многих других факторов. Самой же серьезной проблемой стал кадровый голод. Мы уделяем повышенное внимание удержанию, мотивации и обучению наших сотрудников и намерены снизить текучку кадров в 2024 году. В целом же существенных изменений на ресторанном рынке не произошло. Каждую неделю на московских улицах появляются новые заведения, думаю, исчезают они не реже. По моим ощущениям, существенно чаще по сравнению с предыдущими годами стали открываться кофейни самых разных форматов», — отметил собеседник НСН.

ЦЕНЫ: РОСТ ИЛИ СТАБИЛЬНОСТЬ?

Сооснователь ресторанной группы Joi Team, говоря о посещаемости ресторанов, указал на существенный приток клиентов.

«Очень хорошо это видим по позитивной динамике проектов True Cost — мы получили приток новых гостей, стремящихся оптимально расходовать свой бюджет. Существенно меняется и структура потребления. Сейчас люди все чаще смотрят не только на название блюда в меню, но и на колонку с ценами. Такая тенденция наблюдается на протяжении последних двух-трех лет. При этом россияне не готовы отказаться от досуга и развлечений, но поскольку вариантов досуга стало меньше, поток перераспределяется на рестораны. Способствует росту посещаемости и развитие внутреннего туризма. В свою очередь чек заказа изменился на 10-15%. Связано это с изменением цен в меню», — подчеркнул он.

Тем временем президент ресторанного холдинга «Тигрус» не заметил роста среднего чека.

«Средний чек практически не изменился, равно как и потребительские предпочтения, но посещаемость действительно заметно выросла. Хотя при этом в ушедшем году картинка гостя сильно не изменилась, у нас очень большая база постоянных гостей. Сложно связать рост посещаемости с чем-то конкретным, вероятно, это набор факторов: развитие внутреннего туризма, улучшение качества и сервиса, развитие программы лояльности, доступные цены и так далее», — поделился впечатлениями Винтер.

Марач признался, что рестораторам приходится искать нестандартные подходы в условиях роста цен.

«Мы ищем необычные альтернативы, трансформируем меню и рецептуры, частично повышаем цены. Как я уже говорил, средний чек у нас подрос на 10-15%, но по отдельным позициям цены выросли куда более существенно из-за резкого роста себестоимости продукта», — констатировал собеседник НСН.

В свою очередь глава холдинга «Тигрус» заверил, что меню изменилось совсем незначительно.

«Мы скорректировали его не более, чем на 3-4%. Концепция наших ресторанов подразумевает предоставление качества блюд и сервиса на уровне casual+ при ценовой категории casual. Мы держим свою планку и стараемся дать гостю максимально качественный сервис и еду по доступной цене», — заверил ресторатор.