Производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию
Производитель ликера Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, поставщики уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии напиток. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.
По словам омбудсмен, дистрибьюторы ищут варианты поставок ликера «и через какое-то время найдут», пишет RT.
«При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — отметил Миронов в беседе с РИА Новости.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что к декабрю в России может закончиться запас зарубежных крепких алкогольных напитков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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