Производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию

Производитель ликера Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, поставщики уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии напиток. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.

Пить или не пить. Как рынок будет справляться без импортного алкоголя?

По словам омбудсмен, дистрибьюторы ищут варианты поставок ликера «и через какое-то время найдут», пишет RT.

«При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — отметил Миронов в беседе с РИА Новости.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что к декабрю в России может закончиться запас зарубежных крепких алкогольных напитков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры