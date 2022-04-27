«Подержите мой бизнес»: В России не заплатят «ушедшим» иностранным компаниям «реальную стоимость»

Компании, приостановившие деятельность в России, продают партнерам свои доли по сниженной цене, чтобы потом вернуть их назад, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Ранее сообщалось, что производитель молочной продукции Valio продаст бизнес в России группе компаний «Велком», а Renault может продать принадлежащие ей 67,6% в АвтоВАЗе «за рубль».