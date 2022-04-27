«Подержите мой бизнес»: В России не заплатят «ушедшим» иностранным компаниям «реальную стоимость»
Розничные компании приостанавливали деятельность в России на три месяца, а после этого должны принять новые решения, сказал в эфире НСН Владлен Максимов.
Компании, приостановившие деятельность в России, продают партнерам свои доли по сниженной цене, чтобы потом вернуть их назад, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
Ранее сообщалось, что производитель молочной продукции Valio продаст бизнес в России группе компаний «Велком», а Renault может продать принадлежащие ей 67,6% в АвтоВАЗе «за рубль».
«Вряд ли идет речь о продаже за реальную стоимость. Может быть, такие случаи есть, но в целом скорее нет, чем да. Я знаю, что есть варианты, когда вынужденные уходить компании передают свои активы каким-то своим российским партнерам с тем, чтобы потом им их вернули обратно. Такая схема точно есть. С одной стороны, они должны это делать по политическим обстоятельствам, с другой – нарушена логистика и не очень понятно, когда она восстановится. Та же IKEA не может сюда ничего завозить, хотя вроде бы готова работать», - сказал Максимов.
При этом он отметил, что большинство компаний из розничной торговли объявляли о трехмесячной приостановке деятельности в РФ.
«Если брать розничную торговлю, большинство тех, кто не уходил, а приостанавливал деятельность, сказали, что приостанавливают на три месяца. После того, как это время пройдет, видимо, будут какие-то новые решения. Может быть, кто-то продлит, а кто-то нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщил, что Renault может продать «за рубль» долю в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве — правительству столицы. При этом компания получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет, отмечает «Коммерсантъ».
При этом Valio и «Велком» договорились о неразглашении условий сделки, по итогам которой российская компания, в частности, приобретет производственную площадку в Ершово, другие активы, а также права на бренд Viola.
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