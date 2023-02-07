«Рабочая ситуация»: В АКИТ объяснили платный возврат на WB становлением рынка

Ранее «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор проверить законность платного возврата на Wildberries, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи. Общественники считают, что в случае доставки в пункт выдачи «штрафов» за возврат быть не должно, эксперты же напоминают, что любая доставка стоит денег. Соколов напомнил, что правила возврата товаров прописаны в законе, но маркетплейсы могут устанавливать дополнительные гарантии для покупателей.

«Если товар качественный, то за него может осуществляться платный возврат. У некачественного товара платного возврата быть не может. Это нормы законодательства, которые существовали всегда. Более того, некоторые компании дают дополнительные гарантии, когда покупатель может в течение 7 дней отказаться от товара, если он не был в употреблении, сохранены все ярлыки и так далее. Компании, состоящие в АКИТ, дают минимум 14 дней на то, чтобы человек мог передумать, отказаться. Другие компании дают месяц, два месяца», - сказал Соколов.