«Рабочая ситуация»: В АКИТ объяснили платный возврат на WB становлением рынка
Ситуация с Wildberries абсолютно рабочая – идет становление рынка онлайн-торговли, формируются правила, среда, сказал НСН президент АКИТ Артем Соколов.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с НСН рассказал, из чего складывается комиссия за отказ от доставленного качественного, но неподошедшего товара, а также отметил, что «единственно верной» бизнес-модели в этом плане на российском рынке сейчас нет.
Ранее «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор проверить законность платного возврата на Wildberries, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи. Общественники считают, что в случае доставки в пункт выдачи «штрафов» за возврат быть не должно, эксперты же напоминают, что любая доставка стоит денег. Соколов напомнил, что правила возврата товаров прописаны в законе, но маркетплейсы могут устанавливать дополнительные гарантии для покупателей.
«Если товар качественный, то за него может осуществляться платный возврат. У некачественного товара платного возврата быть не может. Это нормы законодательства, которые существовали всегда. Более того, некоторые компании дают дополнительные гарантии, когда покупатель может в течение 7 дней отказаться от товара, если он не был в употреблении, сохранены все ярлыки и так далее. Компании, состоящие в АКИТ, дают минимум 14 дней на то, чтобы человек мог передумать, отказаться. Другие компании дают месяц, два месяца», - сказал Соколов.
Собеседник НСН отметил, что расходы на доставку товаров «зашиваются» во внутреннюю экономику компании.
«Средняя стоимость доставки составляет 300-350 рублей. Понятно, что чем больше расстояние, то и цена будет выше, может доходить и до двух тысяч рублей. Клиент эту сумму не видит, потому что она «зашивается» во внутреннюю экономику компании. В заказе, как правило, больше товаров, чем один. В среднем 1,7 товара в одном заказе», - отметил Соколов.
Ситуация с Wildberries, по словам Соколова, абсолютно рабочая.
«Онлайн-торговля проходит этап становления на рынке, формируются правила работы, среда, сервисы, тестируются новые технологии и все происходит в режиме реального времени. Сегодня договоримся об одних условиях, а завтра ситуация изменится. Нельзя назвать одну бизнес-модель правильной, другую – неправильной. Время покажет, клиент выберет того, кто удовлетворяет запросы, удобный сервис», - резюмировал Соколов.
Ранее Роспотребнадзор указал маркетплейсу Wildberries на незаконность платного возраста некачественного товара, сообщает НСН.
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