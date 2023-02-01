Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат бракованного товара на Wildberries

«У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс», - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что Wildberries подтвердил факты взимания платы за возврат бракованного товара, но сейчас ведет работу по автоматическому возврату денег.

«Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки», - отметили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что ранее Wildberries опровергал сообщения, что за возврат бракованного товара необходимо доплачивать.

Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов. Поводом для иска стало серьезное отравление подростка, который заказал на Wildberries мухоморы и вскоре после употребления оказался в токсикологическом отделении больницы.



