Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат бракованного товара на Wildberries
Роспотребнадзор указал маркетплейсу Wildberries на незаконность платного возраста некачественного товара, говорится в заявлении ведомства.
«У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс», - говорится в заявлении.
В ведомстве также отметили, что Wildberries подтвердил факты взимания платы за возврат бракованного товара, но сейчас ведет работу по автоматическому возврату денег.
«Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки», - отметили в Роспотребнадзоре.
Отметим, что ранее Wildberries опровергал сообщения, что за возврат бракованного товара необходимо доплачивать.
Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов. Поводом для иска стало серьезное отравление подростка, который заказал на Wildberries мухоморы и вскоре после употребления оказался в токсикологическом отделении больницы.
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