Куриное мясо и яйца сильнее всего выросли в цене за март
За март цены на курятину в России повысились на 7,2%, куриные яйца подорожали на 5,3%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что за год куриное мясо поднялось в цене на 18,6%, за январь-март текущего года цены выросли на 14,3%. Росстат передает, что куриные окорочка выросли в цене на 4,4%, кулинарные изделия из птицы – на 2,4%. Курятина является самым дорожающим продуктом в прошлом месяце.
Рост цен на данные категории продуктов специалисты объясняют вспышками гриппа среди популяций домашней птицы в ряде регионов России. НСН ранее передавала, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились не повышать цены на мясо птицы и яйца. Мораторий вводится на два месяца, сообщил гендиректор организации Сергей Лахтюхов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит мониторинг роста цен среди производителей куриного мяса и яиц. По данным ФАС, производители могли воспользоваться ситуацией для "злоупотребления доминирующим положением" и необоснованного повышения расценок.
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