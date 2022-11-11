«Ледокол изменений»: Заявления Маска о банкротстве Twitter назвали ультиматумом

Илон Маск ответил «банкротством» на просьбы сотрудников о том, чтобы соцсеть сохранила предыдущий стиль работы, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.

Американский предприниматель Илон Маск говорит о возможном банкротстве Twitter, чтобы поставить сотрудникам и рекламодателям ультиматум, он хочет, чтобы работа велась только на его условиях, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что миллиардер Илон Маск не исключил банкротства приобретенной им компании Twitter. Банкротство возможно, считает Маск, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль. При этом бизнесмен подчеркнул, что в 2023 году компания также может столкнуться с оттоком средств в размере нескольких миллиардов долларов. Герман Клименко отметил, что своими заявлениями Маск хочет поставить сотрудников на место.

«По сути, это ответный ультиматум Маска сотрудникам и рекламодателям. Сейчас у них идет диалог: сотрудники требуют сохранения предыдущего стиля работы, рекламодатели тоже. Маск официально заявляет: либо вы будете работать на моих условиях, либо все пойдет… Маск в этом плане нормальный бизнесмен, это нормальная торговая позиция. Он ответил, что тогда он оставит их без влияния, без бизнеса и без работы. Маск приводит Twitter к рабочему состоянию. Технологические компании находятся в сложной истории. Маск вообще является ледоколом сокращения штатов и изменений. Обратите внимание, он закрыл тему сокращения Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta; также внесена в список террористов по версии Росфинмониторинга), а эта история гораздо серьезнее», - сказал Клименко.

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Так, предупреждение о банкротстве прозвучало через две недели поле того, как Маск закрыл сделку по приобретению платформы за 44 миллиарда долларов. За это время бизнесмен уволил до половины сотрудников и запретил оставшимся работать удаленно. Как сообщал Bloomberg, в четверг, 10 ноября, в электронном письме сотрудникам Маск предупредил, что те должны проводить в офисах не менее 40 часов в неделю.

Кроме того, Маск анонсировал введение платы за синюю галочку в начале ноября. Это коснется и профилей известных людей и компаний, которые ранее получили ее бесплатно. В аккаунтах соцсети появилась отметка «Официальная», с помощью которой можно отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей Twitter Blue.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БанкротствоИлон МаскСоцсеть
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