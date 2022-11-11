«Ледокол изменений»: Заявления Маска о банкротстве Twitter назвали ультиматумом

Накануне сообщалось, что миллиардер Илон Маск не исключил банкротства приобретенной им компании Twitter. Банкротство возможно, считает Маск, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль. При этом бизнесмен подчеркнул, что в 2023 году компания также может столкнуться с оттоком средств в размере нескольких миллиардов долларов. Герман Клименко отметил, что своими заявлениями Маск хочет поставить сотрудников на место.

«По сути, это ответный ультиматум Маска сотрудникам и рекламодателям. Сейчас у них идет диалог: сотрудники требуют сохранения предыдущего стиля работы, рекламодатели тоже. Маск официально заявляет: либо вы будете работать на моих условиях, либо все пойдет… Маск в этом плане нормальный бизнесмен, это нормальная торговая позиция. Он ответил, что тогда он оставит их без влияния, без бизнеса и без работы. Маск приводит Twitter к рабочему состоянию. Технологические компании находятся в сложной истории. Маск вообще является ледоколом сокращения штатов и изменений. Обратите внимание, он закрыл тему сокращения Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta; также внесена в список террористов по версии Росфинмониторинга), а эта история гораздо серьезнее», - сказал Клименко.