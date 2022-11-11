Маск не исключил банкротство Twitter
Американский миллиардер и инженер Илон Маск не исключил, что компания Twitter может обанкротиться, если социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит, сообщает The Information.
По данным издания, бизнесмен заявил об этом сотрудникам компании. «Банкротство не исключено», — сказал Маск.
Ранее миллиардер заявил, что социальная сеть Twitter должна стать нейтральной платформой, которая не будет отражать позицию своего владельца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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