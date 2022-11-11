Маск не исключил банкротство Twitter

Американский миллиардер и инженер Илон Маск не исключил, что компания Twitter может обанкротиться, если социальная сеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит, сообщает The Information.

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По данным издания, бизнесмен заявил об этом сотрудникам компании. «Банкротство не исключено», — сказал Маск.

Ранее миллиардер заявил, что социальная сеть Twitter должна стать нейтральной платформой, которая не будет отражать позицию своего владельца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Илон МаскСоцсетиTwitter
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