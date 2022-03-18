Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию

Итальянский производитель шин Pirelli заявил, что прекращает инвестиции в Россию, сообщает пресс-служба компани.

Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России

В сообщении говорится, что работа расположенных в Кирове и Воронеже заводов марки будет постепенно ограничиваться, сохранятся лишь те процессы, которые необходимы «для обеспечения заработной платы и социальных обязательств перед сотрудниками».

Ранее о приостановке производства в России, а также приостановке экспорта, заявили два других крупных производителя шин - Michelin и Bridgestone.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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