Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети

Сеть ресторанов McDonald’s не переименуют в «Mc». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее СМИ сообщили, что McDonald’s в России получил новое название.

При этом представители компании назвали такую информацию слухами.

«Название мы не объявляли. Но как только объявим, думаю, вы про это сразу узнаете», - добавили в организации.