Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети

Сеть ресторанов McDonald’s не переименуют в «Mc». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее СМИ сообщили, что McDonald’s в России получил новое название.

При этом представители компании назвали такую информацию слухами.

«Название мы не объявляли. Но как только объявим, думаю, вы про это сразу узнаете», - добавили в организации.

Россиянам предложили придумать новое название для бывшего McDonald's

До этого стало известно, что американская корпорация McDonald’s объявила о продаже бизнеса в России нынешнему лицензиату, российскому предпринимателю Александру Говору.

Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не горит желанием покупать российские рестораны McDonald's после полного ухода сети с российского рынка.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:McDonald’sРоссияСанкцииРесторан
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