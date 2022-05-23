Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети
Сеть ресторанов McDonald’s не переименуют в «Mc». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее СМИ сообщили, что McDonald’s в России получил новое название.
При этом представители компании назвали такую информацию слухами.
«Название мы не объявляли. Но как только объявим, думаю, вы про это сразу узнаете», - добавили в организации.
До этого стало известно, что американская корпорация McDonald’s объявила о продаже бизнеса в России нынешнему лицензиату, российскому предпринимателю Александру Говору.
Ранее основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не горит желанием покупать российские рестораны McDonald's после полного ухода сети с российского рынка.
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