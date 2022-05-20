Россиянам предложили придумать новое название для бывшего McDonald's

Минпромторг РФ в своём Telegram-канале предложил россиянам придумать новое название для сети ресторанов, которая появится вместо ушедшего из России McDonald's.

В Минпромторге допустили, что рецептура блюд McDonald’s сохранится в ресторанах под новым брендом

В сообщении говорится, что за сутки было собрано более полутора тысяч комментариев.

«Это был знатный мозговой штурм! Всем спасибо за активное участие и креатив», - подчеркнули в ведомстве, пообещав передать самые креативные и интересные предложения российскому собственнику сети ресторанов.

Ранее американская корпорация McDonald’s объявила, что продаёт свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору, чья компания «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РесторанРоссияМинпромторгMcDonald’s
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