Россиянам предложили придумать новое название для бывшего McDonald's

В сообщении говорится, что за сутки было собрано более полутора тысяч комментариев.

«Это был знатный мозговой штурм! Всем спасибо за активное участие и креатив», - подчеркнули в ведомстве, пообещав передать самые креативные и интересные предложения российскому собственнику сети ресторанов.

Ранее американская корпорация McDonald’s объявила, что продаёт свой бизнес в России предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору, чья компания «ГиД» управляет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

