«Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров

Крупнейший банк России «Сбербанк» планирует выплатить более 786 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам прошлого года, сообщает РИА Новости с ссылкой на материалы компании.

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Наблюдательный совет компании постановил, что чистая прибыль компании составила 1,58 трлн рублей в 2024 году. В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности половина от этой суммы должна быть направлена на выплаты для акционеров.

Каждая акция принесет своему владельцу по 34,84 рубля. Это право получат как привилегированные, так и обыкновенные ценные бумаги.

Ранее в «Сбербанке» заявили, что не будут отключать старые версии приложения до конца 2025 года, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/
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