«Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров

Наблюдательный совет компании постановил, что чистая прибыль компании составила 1,58 трлн рублей в 2024 году. В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности половина от этой суммы должна быть направлена на выплаты для акционеров.

Каждая акция принесет своему владельцу по 34,84 рубля. Это право получат как привилегированные, так и обыкновенные ценные бумаги.

Ранее в «Сбербанке» заявили, что не будут отключать старые версии приложения до конца 2025 года, напоминает НСН.

