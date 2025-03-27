Курсу рубля предрекли обрушение до отметки 90 к лету

При этом эксперт уточнил, что в ближайшие месяцы для курса «сильно выше 90 за доллар» пока предпосылок мало, так как на фоне налаживания контактов России и США геополитические риски для рубля сокращаются, а это снижает риски обширной девальвации нацвалюты.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал, что рынок нейтрально воспринял решение Центрального банка сохранить ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



