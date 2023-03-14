Стали известны требования владельцев ПВЗ Wildberries

В списке требований значатся подтверждение повреждений товаров сразу при приёмке с видеофиксацией, ввод гибкого графика и расчётного времени приёмки товаров в зависимости от их объёма, усиление контроля за перевозками товара и оснащение фургонов видеокамерами, ввод контроля за логистикой коробок с товарами на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент приёмки на складе.

Кроме того, митингующие требуют снижения штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз, сумма в 100 тысяч рублей, по их мнению, является не оправданной.

Также владельцы ПВЗ требуют отвязать их от рейтинга региона, так как каждая точка несёт ответственность за качество обслуживания.

Возмущение владельцев ПВЗ вызвала новая оферта с новыми требованиями, вступившая в силу с марта. Также они высказали своё недовольство вводом цензуры и штрафов за распространение недостоверной информации, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор проверить законность платного возврата на Wildberries, если покупатель отказывается от качественного товара в пункте выдачи, сообщает НСН.

