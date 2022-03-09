Alstom приостанавливает поставки в Россию и предстоящие инвестиции

Там отмечается, что группа будет соблюдать «все применимые санкции и законы». Также подчеркивается, что Alstom внимательно следит за событиями, которые происходят на Украине.

Компания Alstom является мировым лидером в области машиностроения. Концерн, в частности, специализируется на производстве тепловозов и электровозов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

