Alstom приостанавливает поставки в Россию и предстоящие инвестиции
Французский концерн Alstom приостанавливает поставки в Россию, а также предстоящие бизнес-инвестиции в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Там отмечается, что группа будет соблюдать «все применимые санкции и законы». Также подчеркивается, что Alstom внимательно следит за событиями, которые происходят на Украине.
Компания Alstom является мировым лидером в области машиностроения. Концерн, в частности, специализируется на производстве тепловозов и электровозов.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.
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