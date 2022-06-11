Земляне – эксперимент высших цивилизаций. Летчики и музыканты обсудили существование иных миров
Летчики и музыканты признались в том, что верят во внеземную жизнь.
Во Вселенной может быть жизнь, причем, более технологически развитая, чем на Земле, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин РИА Новости. Он также заявил, что ученые Российской академии наук (РАН) давно изучают явления НЛО.
Пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в беседе с НСН прокомментировал данные о возможности существования НЛО и внеземных цивилизаций.
«Я не отрицаю, что, может быть, есть какие-то внеземные цивилизации, расположенные далеко. Все такие публикации космонавтов, летчиков, которые что-то видели, не имеют под собой документальных подтверждений. Ну, я тоже видел быстро передвигающийся объект, который был на большой высоте хорошо виден. Какая-то светящаяся точка передвигалась, но что это было, я не могу сказать», - заявил НСН летчик.
Певица, автор песен Катя Лель в эфире НСН заявила, что миссия человека на земле – пройти испытания, которые посылаются Земле высшими цивилизациями.
«Уже сегодня, не секрет, и многие пишут о том, что все мы здесь на этой земле в качестве эксперимента высших цивилизаций. Другой вопрос в том, что за нами наблюдают и как каждый себя проявит в этом мире. На что он способен? И как те препятствия, которые нам посылаются, мы пройдем и пройдем ли вообще с честью и достоинством? Останемся ли людьми», - заявила она.
Один из российских музыкантов, кто постоянно рассуждает на тему инопланетян - лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский. После появления новости о том, что два космических туриста могут отправиться на МКС после 2023 года, он даже сделал по этому поводу заявление НСН.
«Ребят, а меня-то что не отправляете? Боитесь, что я к инопланетянам сбегу? Правильно боитесь», - пошутил он.
Ранее певица Деми Ловато сообщила, что нужно быть терпимыми к инопланетянам. Она рассказала, что интересуется внеземной жизнью и требует называть жителей других планет именно инопланетянами, а не пришельцами или чужими (это дословный перевод английского слова aliens). Исполнительница считает, что земляне должны быть более толерантными.
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