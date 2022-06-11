Земляне – эксперимент высших цивилизаций. Летчики и музыканты обсудили существование иных миров

Один из российских музыкантов, кто постоянно рассуждает на тему инопланетян - лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский. После появления новости о том, что два космических туриста могут отправиться на МКС после 2023 года, он даже сделал по этому поводу заявление НСН.

«Ребят, а меня-то что не отправляете? Боитесь, что я к инопланетянам сбегу? Правильно боитесь», - пошутил он.