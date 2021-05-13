Российским авиакомпаниям предсказали банкротства из-за жадности

По его словам, виной всему – жадность самих авиакомпаний.

«Сложившаяся ситуация связана с тем, что конкуренция на внутрироссийском рынке запредельна. Это является следствием того, что авиакомпании сформировали, мягко говоря, очень внушительный парк самолетов в надежде на скорое восстановление рынка. Или не сократили свои перевозные емкости. В итоге – пожадничали раньше, а теперь испытывают проблемы из-за того, что стало тесно сегодня», - пояснил собеседник НСН.

При этом он отметил, что авиакомпании могли бы заработать на международных рейсах, однако большинство таких рейсов из Москвы выполняет «Аэрофлот».

«Очевидно, что количество рейсов по международным направлениям, обслуживаемых "Аэрофлотом", превышает количество рейсов других авиакомпаний. Правда, это, в первую очередь, характерно для Москвы. В других городах такой диспропорции не наблюдается. По некоторым международным направлениям существуют ограничения по количеству эксплуатантов. Поэтому с российской стороны преимущественно назначается «Аэрофлот», как национальный перевозчик, имеющий наибольший объем коммерческих прав», - добавил Пантелеев.

Он не сомневается, что по мере восстановления международного авиасообщения, отрасль сможет вернуться к ситуации, которая была до пандемии.

Пантелеев также считает, что рост цен на авиабилеты неизбежен, однако его не произойдет, пока будет «тесно» на внутреннем рынке.