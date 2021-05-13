Российским авиакомпаниям предсказали банкротства из-за жадности
Но для потребителей есть хорошая новость - пока перевозчики борются за место под солнцем, билеты сильно не подорожают, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Серьезное сокращение международных авиарейсов и огромная конкуренция на внутреннем рынке могут привести к банкротству ряда российских авиакомпаний, заявил в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
«Для российских авиакомпаний в прошлом году наступили тяжелые времена, а в этом легче не становится. Можно предположить, что кто-то из перевозчиков будет вынужден сойти с дистанции. Но не правильно связывать финансовые трудности исключительно с тем, что полеты по международным направлениям сейчас выполняются в гораздо меньшем объеме, чем в 2019 году. Мы видим, что объемы перевозок на внутрироссийских линиях восстанавливаются. Но те средства, которые авиакомпании получают с каждого проданного билета, недостаточны для обеспечения рентабельности авиаперевозчиков», - сказал Пантелеев.
По его словам, виной всему – жадность самих авиакомпаний.
«Сложившаяся ситуация связана с тем, что конкуренция на внутрироссийском рынке запредельна. Это является следствием того, что авиакомпании сформировали, мягко говоря, очень внушительный парк самолетов в надежде на скорое восстановление рынка. Или не сократили свои перевозные емкости. В итоге – пожадничали раньше, а теперь испытывают проблемы из-за того, что стало тесно сегодня», - пояснил собеседник НСН.
При этом он отметил, что авиакомпании могли бы заработать на международных рейсах, однако большинство таких рейсов из Москвы выполняет «Аэрофлот».
«Очевидно, что количество рейсов по международным направлениям, обслуживаемых "Аэрофлотом", превышает количество рейсов других авиакомпаний. Правда, это, в первую очередь, характерно для Москвы. В других городах такой диспропорции не наблюдается. По некоторым международным направлениям существуют ограничения по количеству эксплуатантов. Поэтому с российской стороны преимущественно назначается «Аэрофлот», как национальный перевозчик, имеющий наибольший объем коммерческих прав», - добавил Пантелеев.
Он не сомневается, что по мере восстановления международного авиасообщения, отрасль сможет вернуться к ситуации, которая была до пандемии.
Пантелеев также считает, что рост цен на авиабилеты неизбежен, однако его не произойдет, пока будет «тесно» на внутреннем рынке.
«Рост цен на авиабилеты неизбежен, потому что сейчас цены примерно на уровне 2019 года. При этом расходы авиакомпания выросли, не говоря уже о накопленных убытках и долгах. Но при сегодняшнем уровне конкуренции на рынке внутрироссийских перевозок у авиакомпаний нет возможности завышать тарифы. Пока на рынке для авиакомпаний очень тесно, пассажиры могут рассчитывать на чрезвычайно низкие цены на авиабилеты», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Авиакомпания S7 пожаловались в Минтранс на непрозрачность и неравномерность выдачи разрешений для выполнения международных рейсов.
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