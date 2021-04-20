Египет подтвердил скорое открытие чартеров из России

Посольство Египта подтвердило сообщения о возобновлении чартеров из России в курортные Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на советника дипмиссии по СМИ Ахмеда Абделя Моэза.

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Как отметил представитель посольства Египта, авиасообщение возобновят в ближайшее время. Однако конкретная дата пока не известна, передает телеканал «360».

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что в ближайшее время будут открыты чартерные рейсы на египетские курорты, напоминает «Свободная пресса». Также Богданов рассказал, что предварительные договоренности по этому вопросу были достигнуты во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Египет, отмечает РЕН ТВ.

По данным СМИ, авиаперевозки на египетские курорты могут возобновить в середине мая.

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