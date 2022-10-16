В Белоруссию прибыла из России авиационная часть общей группировки войск
16 октября 202217:06
В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, сообщает Минобороны республики.
Накануне первые эшелоны с военнослужащими РФ, входящими в совместную региональную группировку войск, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны в субботу, 15 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru