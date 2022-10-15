Лукашенко заявил о возможности завершения конфликта на Украине за неделю

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — цитирует Лукашенко Газета.ru.

По словам Лукашенко, пока Киев и Москва обвиняют друг друга, гибнут тысячи людей каждый день. Он призвал стороны конфликта прекратить боевые действия, а потом разбираться, кто из них виноват.

Также глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является несамостоятельным политиком.

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трёх раз. Он несамостоятелен», — приводит слова Лукашенко RT.

Ранее первые эшелоны с военнослужащими РФ, входящими в совместную региональную группировку войск, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в суббот, 15 октября.

