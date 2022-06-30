Байден рассказал о военной помощи Украине, которую оказывают 50 стран

По итогам саммита НАТО в Мадриде он уточнил, что речь идёт о «продвинутых РСЗО, противокорабельных систем и ПВО».

Американский лидер уточнил, что Киев получит также «около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем и более 600 тысяч снарядов».

«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад... более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», - заключил Байден.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поставит Киеву современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности, сообщает RT.