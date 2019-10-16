Повышение «Победой» цен на 40% пассажиров не испугает
Даже с повышением цен на билеты туристы вряд ли откажутся от самостоятельных путешествий. К такому выводу в беседе с НСН пришел авиаэксперт.
Единственный в России лоукостер поднимает на 25 евро за билет при полетах по зарубежным направлениям. Как пояснили в авиакомпании «Победа», это вынужденная мера, принятая после решения Мосгорсуда. Он удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 (порядка 1800 рублей) за регистрацию на стойках аэропортов. Представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила «Ведомостям», что именно столько взимает аэропорт с авиакомпании за регистрацию каждого пассажира.
Поясним: в России прохождение регистрации на стойках в аэропортах не является отдельной услугой - плата уже включена в общие аэропортовые сборы, а также в стоимость билетов. Однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно.
Авиаэксперт Роман Гусаров уверил НСН, что на популярности «Победы» повышение цен на билеты не скажется, потому что пассажир всегда может отказаться от дополнительных платных опций и тем самым сэкономить.
«Эпатажность и некую скандальность в медиапространстве авиакомпания компенсирует объемом перевозок, пассажиры все чаще выбирают ее. В соотношении цена - качество – это хороший выбор, и пассажиры, которые готовы принимать некоторые неудобства, летают "Победой". Там можно моделировать свой перелет и при докупании некоторых опций цена оказывается не ниже, чем у обычных компаний, а может – и выше. Но можно не переплачивать, если отказаться от дополнительных сервисов», - считает авиаэксперт.
«Решение поднять цены скорее идет от эмоций на решение суда запретить взимать плату на регистрацию в аэропортах»
Как правило, летают «Победой» самостоятельно путешествующие туристы. Бронируют отели, ищут билеты подешевле. Означает ли, что люди чаще будут отдавать предпочтение пакетным турам?
«Авиакомпания не работает с туроператорами, основной способ реализации билетов – розница. Повышение цен никак не повлияет на выбор самостоятельных туристов. Мы сначала определяемся с направлением, смотрим, кто туда летает, выбираем компанию, которая предлагает более низкие цены», - отметил Роман Гусаров.
Прошлой зимой билет на зарубежный перелет у «Победы» стоил порядка 4500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.
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