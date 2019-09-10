Стоимость авиаперелетов в России увеличилась на четверть

В России сильно увеличились цены билетов на полеты в экономклассе. Об этом говорится в исследовании Росстата. Указывается, что средняя стоимость авиабилета в экономклассе в РФ за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. В ведомстве отмечают, что такой рост цен стал самым высоким с 2008 года, пишут «Известия».

В докладе отмечается, что в августе стоимость авиаперелетов традиционно высокая, а с осени и до декабря билеты дешевеют. Эксперты не исключили, что эта тенденция вскоре станет более заметна, сообщает Ura.ru.

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин заявил в эфире НСН, как рост цен на авиабилеты повлияет на перелеты.







