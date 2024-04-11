Силуанов: Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно

Денежные средства на восстановление пострадавших от паводка регионов будут выделены незамедлительно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

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На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путин, он отметил, что расчёты уже готовятся.

«Ресурсы в резервном фонде есть», - заключил Силуанов.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ущерб от паводка в регионе, по предварительным данным, превысил 40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПаводокРегионыМинфин РФАнтон Силуанов

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