Силуанов: Деньги пострадавшим от паводка регионам выделят немедленно
Денежные средства на восстановление пострадавших от паводка регионов будут выделены незамедлительно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путин, он отметил, что расчёты уже готовятся.
«Ресурсы в резервном фонде есть», - заключил Силуанов.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ущерб от паводка в регионе, по предварительным данным, превысил 40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru