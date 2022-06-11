Роскосмос планирует направить Анну Кикину для участия в перекрестных полетах с США
Госкорпорация Роскосмос предложила космонавта Анну Кикину в качестве первого кандидата со стороны РФ для перекрестных полетов на МКС. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Подтверждаем, что с нашей стороны будет предложена кандидатура космонавта Анны Кикиной, которая уже сейчас проходит дополнительную подготовку по программе NASA», - пояснил гендиректор госкорпорации.
Он отметил, что Роскосмос ожидает от американской стороны кандидатов США для включения в состав экипажа для полета на МКС.
Ранее Рогозин заявил, что в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года, партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции.
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